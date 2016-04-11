رئيس البترول الوطنية الكويتية: أنجزنا 50% من مشروع الوقود البيئي

من أحمد حجاجي

الكويت 11 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين إن العمل في مشروع الوقود البيئي يمضي قدما حسب الخطة الموضوعة وإنه تم الانتهاء من تنفيذ 50 بالمئة من المشروع حتى الآن.

وقال محمد غازي المطيري في كلمة أمام مؤتمر الكويت للنفط والغاز "أنجزنا 50 بالمئة من مشروع الوقود البيئي حتى الآن وأنفقنا 1.6 مليار دينار."

وكان المطيري قد أعلن في فبراير شباط الانتهاء من تنفيذ 18 بالمئة من المشروع الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.

ويتضمن المشروع إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.