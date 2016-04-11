مقدمة 1-عمال النفط في الكويت يلوحون بإضراب والبترول الوطنية تقول التصدير لن يتأثر

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من أحمد حجاجي

الكويت 11 أبريل نيسان (رويترز) - دعا‭ ‬اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعضاءه للاجتماع اليوم الاثنين لمناقشة آلية وموعد إضراب عن العمل احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم المالية ولكن شركة البترول الوطنية أكدت أن لديها خططا بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلاد من النفط.

وقال خالد العسعوسي المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية لرويترز "دائما نخطط لأسوأ الاحتمالات... إذا صار هناك إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات."

وأضاف قائلا على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز "إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة.. لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي إن شاء الله لن يتأثر."

وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

ودعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الجمعية العمومية للاتحاد لعقد اجتماع الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الكويت لتحديد آلية وموعد إضراب عن العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في "مشروع البديل الاستراتيجي."

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.