الكويت تتوقع ترتيب قروض محلية وأجنبية بقيمة 3.1 مليار دينار لمشروع الوقود البيئي

من أحمد حجاجي

الكويت 11 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين إن الشركة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاق قرض مجمع بقيمة 900 مليون دينار مع بنوك محلية كما تتفاوض مع بنوك أجنبية للحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار وذلك لتمويل مشروع الوقود البيئي.

وقال محمد غازي المطيري للصحفيين على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز "نتوقع الانتهاء من مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار من بنوك أجنبية خلال ثلاثة أشهر لتمويل مشروع الوقود البيئي."

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.