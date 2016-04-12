وكالة: استئناف صادرات النفط الكويتية بعد تحسن الأحوال الجوية

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شركة البترول الوطنية الكويتية القول إنه جرى استئناف صادرات النفط من جميع موانئ التصدير اليوم الثلاثاء بعد ساعات من تعليقها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم الشركة خالد العسعوسي "توقف التصدير في حالة سوء الأحوال الجوية أمر معتاد ولا يؤثر على حجم التصدير في مثل هذه الحالات الاستثنائية البسيطة" مضيفا أنه تم استئناف التصدير من كل الموانئ بحلول الساعة 1315 بالتوقيت المحلي (1015 بتوقيت جرينتش).