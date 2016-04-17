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كونا: مؤسسة البترول الكويتية تقول إن صادرات النفط لم تتأثر بالإضراب

Sun Apr 17, 2016 7:30am GMT
 
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دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن صادرات الكويت لم تتأثر بالإضراب الذي بدأ اليوم في القطاع.

جاءت التصريحات بعد أن بدأ الآلاف من العاملين في قطاع النفط والغاز في الكويت اضرابا احتجاجا علي خطة حكومية لإصلاح الأجور.

وقال المتحدث "مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعًلت خطة الطواريء الخاصة بالقطاع النفطي." (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 