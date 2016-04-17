كونا: إنتاج المصافي الكويتية 520 ألف ب/ي حاليا مقارنة مع 930 ألفا قبل بدء الإضراب
17 أبريل نيسان (رويترز) - ذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن إنتاج مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية يبلغ حاليا 520 ألف برميل يوميا مقارنة مع 930 ألفا قبل بدء إضراب عمال القطاع النفطي عن العمل.
ونقلت الوكالة عن محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي للشركة تأكيده "نجاح الشركة في تفعيل خطة الطواريء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث". (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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