Wed 9 Aug 2017 | 14:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نفط الكويت: انتاج الخام عند 1.1 مليون ب/ي حاليا بموجب خطة الطواريء

Sun Apr 17, 2016 10:01am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت اليوم الأحد إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا بموجب خطة للتعامل مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وكتب سعد العازمي المتحدث باسم نفط الكويت على حساب الشركة على موقع تويتر أن الإنتاج سجل 1.1 مليون برميل بموجب خطة الطواريء التي وضعت للتعامل مع الاضراب. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 