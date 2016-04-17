نفط الكويت: انتاج الخام عند 1.1 مليون ب/ي حاليا بموجب خطة الطواريء
دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت اليوم الأحد إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا بموجب خطة للتعامل مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وكتب سعد العازمي المتحدث باسم نفط الكويت على حساب الشركة على موقع تويتر أن الإنتاج سجل 1.1 مليون برميل بموجب خطة الطواريء التي وضعت للتعامل مع الاضراب. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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