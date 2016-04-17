مجلس الوزراء الكويتي يقرر التصعيد مع عمال النفط المضربين عن العمل

الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - قرر مجلس الوزراء الكويتية تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها" في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي الذين بدأوا اليوم الأحد إضرابا شاملا ومفتوحا عن العمل.

وعبر مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن "بالغ استيائه" من الآثار السلبية التي خلفها الاضراب معتبرا إياه "يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية."

وقال البيان إن المجلس قرر"تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها."

كما كلف المجلس أيضا مؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالإلتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.