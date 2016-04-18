البترول الوطنية الكويتية: إنتاج قطاع التكرير حاليا 510-520 ألف ب/ي

الكويت 18 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول بشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين إن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا في ثاني أيام إضراب عمال قطاع النفط بالبلاد.

وكشف خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المساندة عن هذه الأرقام في رسالة بعثها إلى رويترز. وكان إنتاج قطاع التكرير يقارب 520 ألف برميل يوميا أمس الأحد انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا قبل بدء الإضراب.

وبدأ آلاف العاملين بقطاع النفط والغاز في الكويت إضرابا عن العمل أمس الأحد احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح منظومة أجور القطاع العام وإن كان العمال غير الكويتيين بالقطاع لا يشاركون في الإضراب. ولم تذكر النقابات إلى متى سيستمر الإضراب.