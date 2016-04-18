لا بوادر تلوح في الأفق لحل لإضراب عمال النفط بالكويت في نهاية اليوم الثاني

من أحمد حجاجي

مدينة الأحمدي (الكويت) 18 أبريل نيسان (رويترز) - استمر إضراب عمال النفط في الكويت لليوم الثاني اليوم الاثنين دون أي بوادر في الأفق على التوصل إلى حل كما خلا من مساعي الوساطة للحل وظل طرفا النزاع على مواقفهمها دون تغيير.

وقال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت لرويترز إنه لا يوجد حاليا أي اتصال أو وساطة بين الحكومة ونقابات القطاع النفطي.

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.

وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية تدخل بعض الاطراف البرلمانية للوساطة بين الطرفين بعد أن شهد أمس تمسكا بالمواقف دون تراجع أو استعداد للمساومة.

* موقف حكومي