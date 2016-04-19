الصناعات الوطنية الكويتية تحصل على موافقة لجمع 25 مليون دينار بطرح سندات

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية يوم الثلاثاء إنها تلقت موافقة هيئة سوق المال على جمع 25 مليون دينار (82.9 مليون دولار) من خلال طرح سندات.

وذكرت الشركة في إشعار للبورصة أن السندات لأجل خمسة أعوام بفائدة متغيرة بهامش 2.5 في المئة سنويا فوق سعر الفائدة الأساسي المحلي.