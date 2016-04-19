إتحاد عمال الكويت: الإضراب مستمر حتى تنفيذ المطالب

الكويت 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت اليوم الثلاثاء إن الإضراب الذي يشهده قطاع النفط منذ يوم الأحد مستمر حتى تنفيذ مطالب العمال.