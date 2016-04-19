Wed 9 Aug 2017 | 14:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إتحاد عمال الكويت: الإضراب مستمر حتى تنفيذ المطالب

Tue Apr 19, 2016 4:54pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت اليوم الثلاثاء إن الإضراب الذي يشهده قطاع النفط منذ يوم الأحد مستمر حتى تنفيذ مطالب العمال.

وأبلغ المتحدث فرحان العجمي مؤتمرا صحفيا "الإلغاء مرتبط بإلغاء القرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي إنتزعت الحقوق المكتسبة للعمال واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي ثم العودة لطاولة المفاوضات." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي - تحرير وجدي الألفي)
 