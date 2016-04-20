مصدر نفطي لرويترز: انتاج الكويت من النفط سيصل إلى 3 ملايين ب/ي خلال 4 أيام

من أحمد حجاجي

الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - توقع مصدر نفطي كويتي أن يصل انتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام إلى 2.8 مليون برميل يوميا خلال ثلاثة أيام ثم يرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم خلال أربعة أيام وذلك بعد انتهاء إضراب عمال قطاع النفط.

وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه إن انتاج الشركة سوف يصل اليوم الأربعاء إلى 1.6 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 1.5 مليون أمس.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن أنهى عمال النفط في الكويت صباح اليوم اضرابهم عن العمل الذي استمر ثلاثة أيام.