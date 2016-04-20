برتامينا الإندونيسية تختار شريكا لمشروع مصفاة بنهاية ابريل

جاكرتا 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال مدير بشركة برتامينا الحكومية للطاقة في إندونيسيا إن الشركة ستختار شريكا لمشروع إنشاء مصفاة التكرير توبان الذي تقدر قيمته بنحو 12 مليار دولار بنهاية أبريل نيسان أي بعد نحو شهرين على الموعد المقرر سلفا.

وقال رشماد حردادي مدير المصافي في برتامينا إن الشركة تجري مباحثات مع شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وسينوبك كورب الصينية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة روسنفت الروسية واتحاد يضم بي.تي.تي جلوبال كيميكال التايلاندية وتاي أويل.

وقال "نتوقع أن نختار الشريك بنهاية أبريل نيسان" مضيفا أنه تقرر استبعاد مؤسسة النفط الهندية من المنافسة.

كان من المقرر أن تستقر برتامينا على شريك في فبراير شباط لكن حردادي لم يذكر سببا للتأخير.

وتضرر قطاع التكرير في إندونيسيا جراء نقص الاستثمارات اذ أن أحدث مصفاة في البلاد كان قد تم بناؤها عام 1994.

وتبلغ طاقة التكرير في برتامينا حاليا نحو مليون برميل يوميا وتخطط الشركة لزيادتها إلى 2.3 مليون برميل يوميا من خلال تطوير مجمعات التكرير وإنشاء مجمعات جديدة.