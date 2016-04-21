موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 اليوم الخميس

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع العاهل السعودي الملك سلمان في الرياض سعيا للتوصل إلى تحرك مشترك لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشمل إيران وتنظيم الدولة الإسلامية لكن زيارته خيم عليها استياء دول الخليج العربية من نهجه تجاه المنطقة.

طرابلس - قالت قوات عسكرية في شرق ليبيا إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية تراجعوا عن مواقع سيطروا عليها لفترة طويلة في محيط مدينة درنة. جاء ذلك بينما صعدت قوات موالية للحكومة في المنطقة هجومها في بنغازي.

جنيف - حذر دبلوماسي غربي بارز من احتمال عدم استئناف مباحثات السلام السورية الهشة قبل عام على الأقل إذا توقفت الآن بينما تطالب المعارضة بمزيد من الدعم العسكري بعد إعلانها انتهاء الهدنة.

الرياض - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا عددا من الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط خلال لقاء خاص يسبق قمة زعماء دول الخليج.