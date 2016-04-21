ارتفاع إنتاج نفط الكويت إلى 2.9 مليون ب/ي بعد انتهاء الإضراب
دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله إن إنتاج الكويت من النفط الخام إرتفع إلى حوالي 2.9 مليون برميل يوميا اليوم الخميس في حين بلغت الطاقة التكريرية 830 ألف برميل يوميا.
كان إنتاج النفط الكويتي تأثر بإضراب لعمال النفط والغاز استمر ثلاثة أيام. وإنتهى الإضراب في وقت مبكر أمس الأربعاء.
وقبل الاضراب بلغ إنتاج الكويت من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين كانت الطاقة التكريرية حوالي 930 ألف برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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