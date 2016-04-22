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تاس: الكويت لا تستبعد المشاركة في خصخصة شركتي روسنفت وباشنفت الروسيتين

Fri Apr 22, 2016 4:07pm GMT
 
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موسكو 22 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة تاس الروسية للانباء نقلا عن مسؤول كويتي اليوم الجمعة إن الكويت لا تستبعد إحتمال المشاركة في عملية خصخصة شركتي روسنفت وباشنفت النفطيتين الروسيتين.

ومن ناحية أخرى نقلت وكالة الاعلام الروسية عن ناصر عبد الله الصالح نائب العضو المنتدب بمؤسسة البترول الكويتية قوله إن الكويت تخطط لشراء ما يصل إلى 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من روسيا.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 