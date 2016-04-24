رئيس أمريكانا: عدم طلب أدبتيو التمديد بعد الفحص الفني إيجابي

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الأحد أن عدم طلب شركة الاستثمار الخليجية أديبتيو التي تسعى للاستحواذ على حصة الأغلبية في أمريكانا التمديد بعد إجراء الفحص الفني هو أمر "إيجابي."

وقال مرزوق ناصر الخرافي للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للشركة إن عدم طلب مقدم العرض التمديد لفترة الفحص النافي للجهالة يعني أن "كل الأمور واضحة بالنسبة له".

وتسعى أديبتيو للاستحواذ على الحصة البالغة 69 بالمئة التي تملكها عائلة الخرافي حاليا في أمريكانا من خلال شركة الخير. ومن بين داعمي أديبتيو محمد العبار أحد أكبر رجال الأعمال في دبي ومؤسس إعمار العقارية.

تشير بيانات تومسون رويترز إلى أن القيمة السوقية لشركة أمريكانا تبلغ حوالي 3.36 مليار دولار بما يعني أن قيمة الحصة البالغة 69 بالمئة قد تتجاوز ملياري دولار.

وفي السابع من ابريل نيسان الجاري قالت أمريكانا إن أدبتيو استكملت الفحص النافي للجهالة وستصل نتائج الفحص "خلال الفترة القادمة".

وبسؤاله عن وضع الصفقة حاليا قال الخرافي "توقعاتي أنه أكيد هناك أمور أخرى لازم يكون (مقدم العرض) جاهزا بها .. أمور تمويلية .. أشياء قانونية.. ومن ضمنها أيضا الجمعية العمومية."

وأكد أن كل الأرقام المتداولة بشأن الصفقة "لا أساس لها من الصحة.. وكلها اجتهادات".