جدول-التضخم السنوي في الكويت مستقر عند 3.1% في مارس

24 أبريل نيسان (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مارس آذار: التضخم (%) مارس 2016 فبراير 2016 مارس 2015 التغير الشهري 0.7 0.0 0.7 التغير السنوي 3.1 3.1 3.3 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 4.1 بالمئة عنها قبل عام. قفزت تكلفة الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 6.3 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)