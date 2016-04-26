جرينلاند هونج كونج تنشئ صندوقا عقاريا مع الكويت بقيمة 8 مليارات دولار

هونج كونج 26 أبريل نيسان (رويترز) - قالت جرينلاند هونج كونج هولدنجز اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا لإنشاء صندوق بقيمة ثمانية مليارات دولار للاستثمار العقاري مع شركة المستثمر الاستراتيجي في الكويت والاستحواذ على حصة في مشروع عقاري فاخر في نيويورك.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة جرينلاند جروب المدعومة من الحكومة الصينية إنها ستصدر 459 مليونا وخمسة آلاف و21 سهما من أسهم الأفضلية القابلة للتحويل إلى شركة الوسيط انترناشونال التابعة للمستثمر الاستراتيجي. وسيجعل تحويل الأسهم المستثمر الاستراتيجي ثاني أكبر مساهم في جرينلاند هونج كونج.

ومقابل الأسهم ستستحوذ جرينلاند هونج كونج على حصة قدرها 41 في المئة في مشروع بروجيكت لين للعقارات الفاخرة في مدينة نيويورك.