الرئيس التنفيذي للبترول الكويتية: النفط سيستقر عند 50-60 دولارا بنهاية 2016

دبي 3 مايو أيار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي قوله اليوم الثلاثاء إنه يتوقع استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل بنهاية 2016 أو أوائل 2017.

كما نقلت عن الرشيدي قوله إن الأسعار قد تصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال ثلاث إلى أربع سنوات. ويبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا 46 دولارا للبرميل.

وقال الرشيدي لكونا "الارتفاع في أسعار النفط يتبع العوامل الأساسية للسوق أي أوامر العرض والطلب."