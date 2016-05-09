بنك بوبيان الكويتي ينوي بيع صكوك بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز رأس المال

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لبنك بوبيان الكويتي اليوم الاثنين إن البنك يستهدف بيع سندات إسلامية بقيمة 250 مليون دولار لزيادة رأس المال بعد الإعلان عن السعر المبدئي للإصدار.

وبلغ السعر المبدئي للصكوك الدائمة في حدود سبعة بالمئة مع خيار يتيح للبنك استردادها بعد خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن إطار زمني لإصدار الصكوك التي ستزيد رأس المال من المستوى الأول أو رأس المال الأساسي.