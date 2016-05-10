Wed 9 Aug 2017 | 14:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصادر: الكويت ترفع سعر نفط يونيو للمشترين الآسيويين

Tue May 10, 2016 3:12pm GMT
 
[-] نص [+]

لندن 10 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو حزيران من الخام المتجهة إلى آسيا عند 1.80 دولار للبرميل دون متوسط خامي سلطنة عمان ودبي أي بزيادة 1.10 دولار للبرميل عن مايو أيار وعند أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وهذا أعلى سعر بيع للمشترين الآسيويين منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.

ورفع البلد العضو في أوبك سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو حزيران المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 30 سنتا إلى خصم قدره 5.80 دولار للبرميل عن برنت.

وارتفع سعر البيع إلى حوض المتوسط 35 سنتا إلى ما يقل 5.40 دولار للبرميل عن برنت في حين ارتفع سعر سيدي كرير 25 سنتا إلى خصم قدره 5.15 دولار للبرميل عن برنت.

وترتبط معادلة سعر الخام الكويتي بمعادلة سعر الخام العربي المتوسط السعودي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 