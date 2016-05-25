الكويت ستوقع عقدا بقيمة مليار دولار مع ساليني امبرجيلو الإيطالية وليماك التركية

دبي 25 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الأربعاء إن من المرجح أن توقع بلاده خلال أسبوعين عقدا بقيمة مليار دولار ضمن مشروع مشترك بين ساليني امبرجيلو الإيطالية وليماك التركية لبناء مدينة جنوب المطلاع.