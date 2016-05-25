الكويت تبقي الزيادة السنوية لرواتب عمال النفط رغم خطط التقشف

من أحمد حجاجي

الكويت 25 مايو أيار (رويترز) - قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت اليوم الأربعاء إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب ابريل نيسان انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.

وأوضح سيف القحطاني أن الزيادة ستظل 7.5 بالمئة سنويا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016–2017 وأن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صدق على القرار.

كانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى خمسة بالمئة في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنا مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017 قال القحطاني لرويترز إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية "مركزا قانونيا ثابتا غير قابل للتفاوض".

كانت صحيفة الراي الكويتية قالت اليوم إنه تقرر تمديد عمل اللجنة إلى ما بعد شهر رمضان بسبب عدم الانتهاء من مهامها.

ونقلت الصحيفة عن الصالح قوله في رسالة موجهة للعمال إن قرار الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015 - 2016 بذات الأسس والضوابط المعمول بها في حينه جاء "بناء على ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية".