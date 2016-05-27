جدول-التضخم في الكويت يتراجع إلى 2.9% في أبريل

27 مايو أيار (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين في أبريل نيسان: التضخم (%) أبريل 2016 مارس 2016 أبريل 2015 التغير الشهري -0.1 0.7 0.1 التغير السنوي 2.9 3.1 3.4 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 2.6 بالمئة عنها قبل عام. قفزت تكلفة الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 6.3 بالمئة. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)