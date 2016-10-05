مقدمة 1-الكويت تعتزم منح كل مواطن 75 لتر بنزين مجانا شهريا

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من محمود حربي

الكويت 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم إنه تم الاتفاق مع الحكومة اليوم الأربعاء على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانا شهريا.

يأتي القرار تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس آب بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر أيلول في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

كانت المحكمة الإدارية ألغت الأسبوع الماضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين لأنه "تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول."

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام أكثر من النصف في العامين الأخيرين.

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو حزيران.

تهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير كانون الثاني الماضي يبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.6 مليار دولار) ويشكل نحو 15 بالمئة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين كان المبلغ 3.78 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الماضية. ويذهب الجزء الأساسي من هذا الإنفاق إلى دعم الطاقة بشتى أنواعها.