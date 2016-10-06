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جدول-نمو المعروض النقدي الكويتي بأقل وتيرة هذا العام في يوليو

Thu Oct 6, 2016 11:01am GMT
 
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6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم
الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في شهر
يوليو تموز بما يظهر نمو المعروض النقدي (ن2) بأقل وتيرة هذا العام
في الوقت الذي تسارع فيه نمو الإقراض المصرفي.
     
 المعروض النقدي (%)        يوليو 2016    يونيو 2016    يوليو
2015
 التغير السنوي (ن1)          -2.2             -0.2          -0.6
 التغير السنوي (ن2)           0.9           1.7           4.7
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.1           2.4           6.8
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               7.4           7.2           4.9
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.10       9.00       8.908السنوي (%) 
              -9.1              -0.7       -1.4
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 