توقعات بانخفاض العلاوة السعرية في عقود النفتا الكويتية عن السنة السابقة

سنغافورة 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال تجار اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية قد توقع عقودها لتوريد النفتا مع مشترين آسيويين للفترة من ديسمبر كانون الأول 2016 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2017 بعلاوة سعرية تقارب أربعة دولارات فوق متوسط أسعار خامات الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

ولم يتضح كم عدد المشترين الذين اتفقوا على العلاوة السعرية في ظل استمرار المحادثات لكن هذه هي أقل علاوة لعقود السنة الواحدة التي تبدأ في شهر ديسمبر كانون الأول خلال نحو ثماني سنوات وفقا لما أظهرته بيانات رويترز.

وتقل العلاوة السعرية أيضا بنسبة 60 بالمئة عن تلك التي تضمنها عقد الفترة من ديسمبر كانون الأول 2015 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2016 والتي بلغت عشرة دولارات.

ولم يتسن التأكد من مستوى العلاوة الجديدة من مؤسسة البترول الكويتية أو عملائها نظرا لأنهم لا يعلقون عادة على الأسعار.

وبدأت مؤسسة البترول المحادثات الخاصة بشروط عقد الفترة من ديسمبر كانون الأول 2016 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2017 في الثالث من أكتوبر تشرين الأول في سنغافورة.