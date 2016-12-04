مصحح-مصادر: السعودية والكويت تتوقعان إتخاذ قرار هذا الشهر بشأن إعادة فتح حقول النفط بالمنطقة المحايدة

(لتصحيح أن السعودية والكويت تتوقعان إتخاذ قرار هذا الشهر وليس استئناف الإنتاج)

دبي 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر في قطاع النفط لرويترز اليوم الأحد إن من المتوقع أن تتخذ السعودية والكويت هذا الشهر قرارا بشأن استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي -الذي كان ينتج ما بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا- في أكتوبر تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.