رئيس نفط الكويت: سنستغل فترة خفض إنتاج أوبك في إجراء صيانة للحقول

من أحمد حجاجي

6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر اليوم الثلاثاء إن استثمارات الشركة لن تتأثر بقرار خفض إنتاج أوبك وإنها ستستغل فترة خفض الإنتاج في إجراء عمليات صيانة للحقول.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت قال جعفر إن الخطة التي تنفذها شركة نفط الكويت حاليا "ليس فيها أي نوع من الخفض للاستثمار في الصناعة النفطية بسبب قرار أوبك الأخير."

وأضاف "قرار أوبك يقول لنا خفضوا الإنتاج بمقدار 131 ألف برميل يوميا. نحن سوف نستغل فترة الخفض لإجراء عمليات الصيانة الشاملة لمصانعنا التي تنتج النفط والغاز في الحقول."

وأشار جعفر إلى أن استئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية سيحتاج بعض الوقت وربما يواجه عقبات.

وقال "حقلا الخفجي والوفرة المشتركان مع السعودية سوف يحتاجان بعض التأهيل قبل عودتهما للإنتاج.

"عودة الإنتاج في الخفجي والوفرة ستواجه بعض الصعوبات الفنية لكن بإمكان البلدين التغلب عليها."

ويقع الحقلان في المنطقة المحايدة التي تتقاسم الكويت والسعودية إنتاجها.