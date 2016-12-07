الكويت تخفض سعر بيع النفط إلى آسيا لشهر يناير إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

لندن/سنغافورة 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الاربعاء إن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لمبيعاتها النفطية لشهر يناير كانون الثاني إلى آسيا بمقدار 95 سنتا إلى مستوى يقل 1.95 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.

ومثل المنتجين الخليجيين الرئيسيين الآخرين تميل الكويت إلى تغيير تسعير مبيعاتها النفطية تماشيا مع السعودية التي خفضت أمس الثلاثاء سعر مبيعاتها من الخام العربي الخفيف لشهر يناير كانون الثاني إلى الزبائن الاسيويين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.