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أمير الكويت يعين عصام عبد المحسن المرزوق وزيرا للنفط

Sat Dec 10, 2016 11:12am GMT
 
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دبي 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح عين اليوم السبت عصام عبد المحسن المرزوق وزيرا للنفط.

وفاز مرشحون من المعارضة بنحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدا الشهر الماضي في اقتراع يرى الكويتيون أنه بمثابة استفتاء على إجراءات التقشف التي جاءت نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
 