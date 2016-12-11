مقدمة 1-أمير الكويت: تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا

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من أحمد حجاجي

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح "أمرا حتميا" في ظل هبوط أسعار النفط وتضرر الميزانية العامة منه.

وقال أمير الكويت في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد "ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم ولكنني واثق بأنكم لا تقلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها."

وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك كثيرا جراء هبوط أسعار النفط. وطبقا لتصريحات حكومية فإن الميزانية العامة للدولة يتوقع أن تسجل عجزا قدره 9.5 مليون دينار (31.1 مليون دولار) للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس آذار مارس.

وتعمل الكويت على استدانة خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس آذار.

وحصلت الحكومة في يونيو حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

واعتبر الأمير أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط" هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.