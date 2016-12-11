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البرلمان الكويتي ينتخب مرزوق الغانم رئيسا

Sun Dec 11, 2016 9:59am GMT
 
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الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - انتخب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الأحد مرزوق علي الغانم رئيسا لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد.

وحصل الغانم على 48 صوتا من أصل 65 صوتا هم أعضاء البرلمان الخمسين بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب في البرلمان ويحق لهم التصويت.

وتنافس مع الغانم كل من النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 