بريق الوظيفة الحكومية في الخليج يخبو مع هبوط أسعار النفط

من توم فين

الدوحة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - اعتاد أحمد الموظف في وزارة قطرية الذهاب لمكتبه في ساعة متأخرة في الصباح ومغادرته بعد موعد الغداء مباشرة وذلك مقابل راتب شهري قدره 40 ألف ريال (11 ألف دولار) فضلا عن بدل سخي للسكن والانتقالات.

لكن الشهر الماضي قام مسؤول حكومي بزيارة مفاجئة لمقر الوزارة واكتشف تغيب عشرات الموظفين عن العمل.

وتلقى أحمد خطابا من مكتب الوزير يؤكد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل ويقول إن قطر تتوقع الأفضل من مواطنيها.

وفي بلد يعتبر تعداد سكانه الصغير الأكثر ثراء على مستوى العالم من حيث دخل الفرد ويمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي لا يبدو أن هناك حاجة لزيادة إنتاجية 90 ألف موظف حكومي.

لكن هذا أصبح الآن جزءا الآن من توجه عام في الخليج إذ تحاول اقتصادات المنطقة خفض عبء القطاع العام المكلف.

وطيلة عقود استغلت دول الخليج ثروتها من النفط والغاز في توفير وظائف حكومية مجزية لملايين من مواطنيها في إطار عقد اجتماعي مع الحكام يكافيء الولاء السياسي بوظائف مضمونة مدى الحياة.

لكن الوظائف الحكومية ذات الأجور المرتفعة التي لا تطالب شاغليها بالكثير أدت إلى ترهل بيروقراطي وغذت ثقافة التراخي والتغيب عن العمل التي غضت عنها الحكومات الطرف خلال سنوات الوفرة في الخليج.