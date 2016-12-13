القطاع النفطي الكويتي يتطلع للاستقرار بعد تعيين وزير جديد من داخل البيت

من أحمد حجاجي

الكويت 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يتطلع القطاع النفطي الكويتي الذي يشكل المورد الأساسي للدولة الخليجية عضو منظمة أوبك لتحقيق قدر من الاستقرار المنشود منذ أعوام مع قدوم وزير جديد يعرف جيدا ما يعتمل داخل القطاع من تفاعلات وما يواجهه من تحديات محلية وخارجية.

عصام المرزوق الذي أدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت السبت الماضي وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء هو واحد من وزراء النفط القلائل الذين أتوا من داخل القطاع وليس من خارجه حيث عمل لسنوات كعضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية كما قاد شركات نفطية خاصة لعملها علاقة بالنفط.

وعانى القطاع النفطي منذ نحو عام من غياب وزير أساسي له حيث تم إسناد حقيبة النفط للوزير أنس الصالح "بالوكالة" إلى جانب كونه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية.

وخلال فترة الوزير الأسبق علي العمير الذي عمل وزيرا للنفط على مدى أكثر من عامين قبل الصالح، كان القطاع النفطي يعاني من تنازع الاختصاصات وعدم الاتفاق بين الوزير وقيادة مؤسسة البترول الكويتية وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى إعفائه من حقيبة النفط وإسناد حقيبة الأشغال العامة إليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية في حينها أن العمير عجز عن إحداث تغييرات كان يرغب في تنفيذها في قيادات بعض الشركات النفطية المملوكة للدولة.

ولا يرسم وزير النفط السياسة النفطية للكويت حيث يضطلع بهذه المهمة المجلس الأعلى للبترول الذي يعتبر المرجع الأخير للقرارات الاستراتيجية النفطية ويرأسه رئيس الوزراء ويضم إلى جانب وزير النفط عددا من الوزراء الآخرين منهم الخارجية والمالية والتجارة والصناعة إلى جانب محافظ البنك المركزي.

لكن وزير النفط هو المعني بشكل أساسي بتنفيذ السياسة النفطية للدولة وهو الذي يمثلها في الخارج فيما يتعلق بالشأن النفطي لاسيما في اجتماعات أوبك. وبحكم منصبه يكون وزير النفط رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع النفطي والمظلة التي تعمل تحتها كل شركات النفط الحكومية.