مصادر: البترول الكويتية تفوض بنوكا لترتيب قرض

من ديفيد باربوشيا

دبي 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن شركة البترول الوطنية الكويتية اختارت عشرة بنوك أجنبية لتقديم قرض مشترك بما يزيد على أربعة مليارات دولار لدعم مشروعها للوقود النظيف.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن يشارك في القرض - الذي تضمنه عدة وكالات لائتمان الصادرات - بي.بي.في.ايه وبي.ان.بي باريبا وبنك طوكيو-ميسوبيشي يو.اف.جيه وكريدي أجريكول واتش.اس.بي.سي وميزوهو وناتكسيس وسانتاندير جروب وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.

وتابعت أن احتمال مشاركة سانتاندير وبي.بي.في.ايه كبيرة لكنها لم تعلن رسميا بعد.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من شركة البترول الكويتية.

وقالت المصادر إن ان.بي.كيه كابيتال تعمل مع الشركة الكويتية كمستشار مالي بينما يقوم اتش.اس.بي.سي بتنسيق القرض.

وفوضت شركة التكرير المملوكة للدولة البنوك الأسبوع الماضي ومن المتوقع استكمال التمويل في الربع الأول من 2017.

كان محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية قال لرويترز في أكتوبر تشرين الأول إن وكالات ائتمان صادرات كورية جنوبية وهولندية وبريطانية وإيطالية ستضمن القرض.

ويتضمن مشروع الوقود النظيف توسعة وتطوير اثنتين من أكبر مصافي الكويت لإنتاج وقود الديزل والكيروسين للتصدير.