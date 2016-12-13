مقدمة 1-أدنوك الإماراتية تخفض إمدادات النفط إلى آسيا في يناير والكويت وعمان تلحقان بها

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من فلورنس تان ورانيا الجمل

سنغافورة/دبي 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها ستخفض إمدادات النفط بين ثلاثة وخمسة في المئة لثلاثة أنواع من خامات التصدير وذلك للوفاء بتعهدات في إطار اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

هذه الخطوة واحدة من أول المؤشرات الملموسة على أن أسواق النفط قد تشهد تقلص الفجوة بين العرض والطلب الفعلي في 2017 في الوقت الذي خفضت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون الإنتاج لتقليص تخمة المعروض ودعم الأسعار.

وقال تجار إن من غير المرجح أن يكون لخفض أدنوك تأثير كبير على السوق لأنه ضمن حدود السماح التشغيلية في الوقت الذي يوجد لدى بعض المشترين كميات إضافية من النفط من السعودية والعراق لتعويض الإمدادات المفقودة من أبوظبي.

وقال مسؤول في إحدى شركات تكرير النفط بشمال آسيا اشترط عدم نشر اسمه "اعتقد أن الأمر لا يمثل مشكلة. العديد (من المصافي) تستقبل المزيد من الخام العربي الخفيف فائق الجودة في يناير لتغطية احتياجاتها."

وفي إخطار للعملاء من أصحاب العقود طويلة الأجل قالت أدنوك إنها ستخفض إمدادات خامي مربان وزاكوم العلوي بنسبة خمسة في المئة وتقلص صادرات خام داس ثلاثة في المئة.

وقالت أدنوك "تماشيا مع قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج يؤسفنا ابلاغكم بأن مخصصات النفط الخام لشهر يناير كانون الثاني 2017 سيجري تخفيضها."