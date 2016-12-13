الضمان الصحي الكويتية تعتزم توقيع عقد مع شركة صينية لبناء مستشفيات

الكويت 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تعتزم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية توقيع عقد اليوم الثلاثاء مع شركة الصناعات المعدنية الصينية لبناء مستشفيات في الكويت بقيمة 162 مليون دينار (531.15 مليون دولار).

وتأسست شركة مستشفيات الضمان بقرار من مجلس الوزراء في عام 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ويبلغ رأس مالها 230 مليون دينار لتقديم الرعاية الصحية للوافدين الذين يشكلون نحو 70 في المئة من عدد السكان البالغ 4.4 مليون نسمة مقابل ما يدفعونه من تأمين صحي سنوي.