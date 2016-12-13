مقدمة 1-الضمان الصحي الكويتية توقع عقدا مع شركة صينية لبناء مستشفيات

(لإضافة توقيع العقد وخلفية)

الكويت 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وقعت شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية اليوم الثلاثاء على عقد مع شركة الصناعات المعدنية الصينية لبناء مستشفيات بالكويت بمبلغ 162 مليون دينار (531.15 مليون دولار).

وتم إنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي بقرار من مجلس الوزراء في عام 2014 ضمن خطة حكومية لتقديم خدمات رعاية صحية للوافدين بعيدا عن تلك المقدمة للمواطنين الكويتيين من قبل الحكومة.

وتأسست شركة مستشفيات الضمان ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ويبلغ رأسمالها 230 مليون دينار لتقديم الرعاية الصحية للوافدين الذين يشكلون نحو 70 في المئة من عدد السكان البالغ 4.4 مليون نسمة مقابل ما يدفعونه من تأمين صحي سنوي.

وشركة مستشفيات الضمان الصحي هي كيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ويبلغ رأس مالها 230 مليون دينار (754 مليون دولار) ومن المقرر أن تقوم هذه الشركة بتقديم خدماتها من خلال مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي ستديرها.

وفي 2013 فازت شركة عربي القابضة الكويتية بمناقصة حصة المساهم الاستراتيجي في مستشفيات الضمان الصحي لتملك 26 بالمئة من الأسهم وذلك بعد تقدمها بعرض بلغت قيمته 66.77 مليون دينار.

ويمثل الجانب الحكومي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بما نسبته 24 بالمئة من أسهم الشركة موزعة بين 19 في المئة للهيئة و5 في المئة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يتم توزيع الخمسين في المئة الباقية للمواطنين الكويتيين طبقا للنظام المعمول به في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومجموعة عربي القابضة هي شركة كويتية تأسست عام 1982 ومدرجة في البورصة وتنشط في قطاعات عدة أهمها المقاولات والطاقة والخدمات المساندة.

(الدولار = 0.305 دينار كويتي)