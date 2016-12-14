جدول-تراجع الفائض التجاري للكويت 20% على أساس سنوي في الربع/3

14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء انكماش فائض التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 20 بالمئة في الربع الثالث من 2016 عن مستواه قبل عام ليصل إلى 1.39 مليار دينار (4.56 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/3 الربع/2 الربع/3 (بالمليون دينار) 2016 2016 2015 الصادرات 3624 3563 4003 الواردات 2239 2361 2262 الفائض 1385 1202 1741 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -9.5 -25.8 الواردات الاسمية -1.0 -1.3 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة تعديلا طفيفا. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)