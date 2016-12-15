Wed 9 Aug 2017 | 14:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت تستعد لتشغيل حقول المنطقة المحايدة وتلتزم باتفاق أوبك

Thu Dec 15, 2016 7:51am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إن الكويت تستعد لاستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة مع السعودية لكن أي إمدادات إضافية ستقابلها تخفيضات من حقول أخرى.

وأبلغ الوزير عصام عبد المحسن المرزوق الصحفيين أن إعادة تشغيل حقول النفط بالمنطقة المحايدة تنتظر القرار النهائي من القيادة السياسية.

وقال "سوف نلتزم بحصتنا في أوبك وأي إنتاج من المنطقة المقسومة سوف ينتج عنه تخفيض الإنتاج من حقول أخرى." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 