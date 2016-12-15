جيه.اكس اليابانية لن تسعي لنفط بديل لتعويض تخفيضات المنتجين

طوكيو 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس جيه.اكس هولدنجز اليابانية أكبر شركات تكرير النفط في البلاد اليوم الخميس إن الشركة لن تسعي لإمدادات نفط بديلة لتعويض خفض الإنتاج من قبل منتجين عالميين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من 2017 بجانب خفض إضافي بواقع 558 ألف برميل يوميا من جانب المنتجين غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.

وقال ياسوشي كيمورا أثناء مؤتمره الصحفي الشهري بصفته رئيس رابطة البترول اليابانية "تلقينا إشعارات من بعض منتجي النفط بخفض الإمدادات‭ ‬خفضا طفيفا عن الكميات المعتادة بدءا من تحميلات يناير" كانون الثاني.

وأضاف "صحيح أن شركتنا تلقت إخطارا بالتخفيضات. لا ندرس تدبير بدائل فورا. لا نواجه مشكلات في تدبير النفط الخام بما يلبي الطلب."

وامتنع عن التعليق على تفاصيل التخفيضات لكن مسؤولا مطلعا في جيه.اكس رفض نشر اسمه قال إن بندا يسمح للمشترين بتعديل كميات التحميل بموجب عقود طويلة الأمد سيعوض تخفيض الإمدادات.

وتبلغ طاقة جيه.اكس التكريرية 1.43 مليون برميل يوميا بما يعادل 37.6 بالمئة من إجمالي قدرات اليابان.

وأخطرت السعودية أكبر منتج في أوبك عملاءها الأمريكيين والأوروبيين أنها ستخفض تسليمات النفط من يناير كانون الثاني بينما أبلغت مصادر في ثمان شركات تكرير في آسيا رويترز أنهم تلقوا إخطارات من أرامكو السعودية المملوكة للدولة بأنها ستزودهم بكامل كميات الخام المتعاقد عليها.