النفط يرتفع مع بدء تحقق تخفيضات الإنتاج المزمعة

سنغافورة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تنامي الأدلة على أن المنتجين في الشرق الأوسط يخطرون العملاء بتخفيضات المعروض المقبلة في إطار جهد منسق لتصريف تخمة المعروض العالمي.