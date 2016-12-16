مقدمة 3-النفط يرتفع وسط إشارات على التزام المنتجين بخفض الإنتاج

(لتحديث الأسعار بعد التسوية)

نيويورك 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مقتربة من مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 17 شهرا في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات على الالتزام باتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع بواقع 1.19 دولار أو ما يعادل 2.2 بالمئة إلى 55.21 دولار للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو ما يعادل اثنين بالمئة إلى 51.90 دولار للبرميل في التسوية.

ويضع ذلك العقدين على مسار الارتفاع لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الأخيرة وهي الفترة التي حقق فيها خام برنت مكاسب بلغت نحو 23 بالمئة في حين زاد الخام الأمريكي خلالها بنحو 20 بالمئة.

وبلغت العلاوة السعرية لبرنت في عقود أقرب استحقاق أمام الخام الأمريكي 2.26 دولار للبرميل في التسوية وهي الأعلى منذ نهاية أغسطس آب.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني في أول اتفاق من نوعه منذ 2008. وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.

ودعم الاتفاقان اللذان تم التوصل إليهما خلال الأسبوعين الأخيرين التوقعات في السوق بأن تخمة المعروض التي امتدت لعامين ستنتهي قريبا وأن الأسعار ستظل قرب المستويات المرتفعة المسجلة من قبل في يوليو تموز 2015.

وقالت موسكو اليوم إن جميع شركات إنتاج النفط في البلاد بما في ذلك أكبرها روسنفت وافقت على خفض الإنتاج.

وأخطر منتجون آخرون من بينهم الكويت والسعودية عملاءهم بأنهم سيخفضون الإنتاج اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وقاد احتمال خفض الإنتاج بنك جولدمان ساكس الأمريكي إلى رفع توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57.5 دولار للبرميل من 55 دولارا في توقعاته السابقة وذلك للربع الثاني من 2017.