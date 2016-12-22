رئيس المكتب التنفيذي لأوابك: نتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط خلال النصف/1
القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقع رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك اليوم الخميس في مؤتمر بالقاهرة عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط ما بين الربع الأول والثاني من العام المقبل.
وتراجعت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.
لكن تراجع الأسعار كان محدودا بفعل ضعف الدولار والتفاؤل بأن منتجي الخام سيلتزمون باتفاق لتقييد الإنتاج من إنعاش الأسواق.
(تغطية صحفية أمينة إسماعيل- إعداد إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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