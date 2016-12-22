زين السعودية تبحث بيع أبراج محمول لتاسك وأكوا

دبي 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة زين السعودية في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها تجري مباحثات لبيع أبراج المحمول التابعة لها إلى كونسورتيوم يضم تاسك وأكوا القابضة.

وزين هي ثالث أكبر شركة للاتصالات في المملكة من حيث الإيرادات وتمتلك 37 بالمئة منها مجموعة زين الكويتية.

وقالت الشركة إنه "لا يوجد اتفاق ملزم وليس هناك يقين بأن المناقشات مع تاسك... وأكوا القابضة سوف تؤدي إلى إتمام عملية بيع الأبراج، وسيكون أي اتفاق خاضعا للموافقات والشروط النظامية والموافقات الداخلية لكلا الطرفين."