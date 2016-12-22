مقدمة 1-زين السعودية تبحث بيع أبراج محمول لتاسك وأكوا

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دبي 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة زين السعودية في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها تجري مباحثات لبيع أبراج المحمول التابعة لها إلى كونسورتيوم يضم تاسك وأكوا القابضة.

وزين -ثالث أكبر شركة للاتصالات في المملكة من حيث الإيرادات والتي تمتلك 37 بالمئة منها مجموعة زين الكويتية- تبحث بيع أبراجها منذ أوائل يناير كانون الثاني 2015.

وقالت الشركة إنه "لا يوجد اتفاق ملزم وليس هناك يقين بأن المناقشات مع تاسك... وأكوا القابضة سوف تؤدي إلى إتمام عملية بيع الأبراج، وسيكون أي اتفاق خاضعا للموافقات والشروط النظامية والموافقات الداخلية لكلا الطرفين."

وقال سكوت جيجنهايمر الرئيس التنفيذي لمجموعة زين لرويترز في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني إنه من المتوقع أن تبيع المجموعة أبراج الاتصالات السعودية التابعة لها مقابل أكثر من 500 مليون دولار خلال النصف الأول من العام القادم.

وأضاف أن زين السعودية -التي لم تحقق أرباحا فصلية منذ بدء عملياتها في عام 2008- تخطط لاستخدام حصيلة بيع أبراجها بالكامل البالغ عددها 7776 برجا أو جزء منها لسداد ديونها ولاستثمارات تركز على خدمات البيانات.

ويدرس منافسا زين السعودية وهما الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي) بيع أو دمج أبراجهما لخفض التكاليف.