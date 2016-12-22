أسعار النفط ترتفع في جلسة هادئة مع إقترب نهاية العام

نيويورك/لندن 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات هادئة اليوم الخميس مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية قوية وتفاؤل بأن منتجي الخام سيتقيدون باتفاق لخفض الانتاج.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 59 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 55.05 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 46 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 52.95 دولار.

وكانت التعاملات هادئة في مجملها مع تأهب معظم المتعاملين لموسم عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.

وأظهرت بيانات أمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم نما في الربع الثالث من هذا العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعا مسجلا أفضل آداء في عامين وسط انفاق قوي للمستهلكين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.5 بالمئة بدلا من 3.2 بالمئة في القراءة السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي. وهذا هو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2014 وجاء بعد وتيرة ضعيفة بلغت 1.4 بالمئة في الربع الثاني.

ومن ناحية أخرى قال وزير النفط الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق إن لجنة في أوبك مسؤولة عن مراقبة التقيد باتفاق عالمي لخفض انتاج النفط ستجتمع في النصف الأول من يناير كانون الثاني.

وأبلغ المرزوق الصحفيين على هامش اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في القاهرة "أنا شخصيا أعتقد أن الاعلانات القادمة من السعودية ودولة الامارات العربية وقطر والكويت والعراق وروسيا كلها علامات مشجعة على أنهم سيتقيدون بالخفض ونأمل بأن تحذو دول أخرى نفس الحذو."